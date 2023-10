DJ MARKET TALK: BCE deve manter visão sobre taxas apesar de descida da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu não deve começar a falar sobre cortes das taxas de juro no curto prazo, mesmo perante uma queda razoável da inflação em setembro, diz Andrew Kenningham, economista-chefe da Europa da Capital Economics. Os preços subiram 4,3% em termos homólogos em setembro na Zona Euro, abrandando face a 5,2% em agosto, confirmaram dados desta quarta-feira. A inflação dos serviços desceu, mas isto ...