DJ MARKET TALK: BCE deve mostrar empenho para voltar ao alvo da inflação

(DJ Bolsa)-- Uma subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu em setembro, depois da subida esperada de 25 pontos base desta semana, não pode ser descartada, mas, de qualquer forma, o BCE não quer que setembro seja visto como um ponto de viragem no ciclo de política monetária, dizem os analistas do Deutsche Bank. "O BCE quer que o mercado perceba o seu empenho em voltar atempadamente ao alvo da inflação e a sua disponibilidade ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.