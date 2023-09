DJ MARKET TALK: BCE deve optar por planalto prolongado das taxas de juro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas Markets 360 espera que o BCE mantenha as taxas na reunião de 14 de setembro, sinalizando ao mesmo tempo que o ciclo de restrição não terminou necessariamente, refere o economista-chefe para a Europa, Paul Hollingsworth, numa nota. "Apesar de não excluirmos mais aumentos de taxas, esperamos um planalto prolongado nos atuais 3,75% da taxa de depósitos, sem cortes até ao terceiro trimestre de 2024"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.