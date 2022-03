DJ MARKET TALK: BCE deve passar mensagem menos vinculativa em março

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve permanecer cauteloso, ser menos comprometido e não fazer nenhum ajuste sério à mensagem de política monetária na reunião de março, disse Ulrike Kastens, economista da DWS. No entanto, os programas de compra de ativos já não são adequados num cenário com inflação de 5,8% em fevereiro, com melhoria simultânea do mercado de trabalho e risco de maior liquidez ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

