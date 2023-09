DJ MARKET TALK: BCE deve pausar aumentos das taxas com economia a falhar

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve manter as taxas no nível atual na reunião de quinta-feira devido ao abrandamento da economia, diz o economista-chefe da T. Rowe Price para a Europa, Tomasz Wieladek, numa nota. A inflação da Zona Euro abrandou razoavelmente, e os recentes indicadores apontam para uma economia bastante mais fraca. A Comissão Europeia reviu em baixa esta segunda-feira as expectativas de crescimento da Zona Euro para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.