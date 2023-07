DJ MARKET TALK: BCE deve realizar última subida de taxas - ANZ

(DJ Bolsa)--Brian Martin, responsável de economia global do ANZ, diz que pode ser adequada uma pausa das subidas de taxas do Banco Central Europeu após julho. A economia da Zona Euro está a vacilar devido a uma combinação de inflação elevada, subidas rápidas das taxas, fragilidade do comércio global, riscos geopolíticos e transição energética, diz. Os dados dos PMI de julho sinalizam que a atividade ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.