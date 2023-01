DJ MARKET TALK: BCE deve reduzir previsões da inflação em março

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve ter de reduzir as previsões da inflação da Zona Euro visto que o crescimento dos preços já parece ter atingido um pico, diz Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics, numa nota. O BCE espera atualmente que a inflação ronde uma média de 6,3% em 2023, 3,4% em 2024 e 2,3% em 2025. "Mesmo antes dos dados desta semana, as novas projeções ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.