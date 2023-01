DJ MARKET TALK: BCE deve reiterar mensagem de dezembro

(DJ Bolsa)-- A linha de comunicação do Banco Central Europeu na reunião de 2 de fevereiro deve ser muito consistente com a de dezembro, diz Florian Ielpo, responsável de macroeconomia e multiativos da Lombard Odier Investment Manager, numa nota. "A luta contra a inflação ainda não terminou e o BCE deve mostrar determinação na sua campanha contra a inflação", diz. O BCE deve subir as taxas de juro em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.