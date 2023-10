DJ MARKET TALK: BCE deve reiterar narrativa de taxas altas por mais tempo

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve manter a narrativa de taxas de juro elevadas por mais tempo para trazer a inflação de volta para o alvo, mas o foco está gradualmente a mudar para o primeiro corte de taxas, diz Martin Wolburg, economista sénior da Generali Investments, numa nota. "Na reunião de quinta-feira, o foco vai mudar para o momento em que as taxas vão começar a descer", diz antes da reunião do BCE.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.