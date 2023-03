DJ MARKET TALK: BCE deve rejeitar abordagem "esperar para ver"

(DJ Bolsa)--A venda de ações de bancos europeus pode ter implicações para a decisão política do Banco Central Europeu, na quinta-feira, disse Andrew Kenningham, economista-chefe da Capital Economics para a Europa. Há claramente um forte argumento para o BCE esperar para ver como as coisas se desenvolvem, diz Kenningham. A liquidação, liderada pelos receios sobre a viabilidade do Credit Suisse, ocorre numa altura em que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.