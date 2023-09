DJ MARKET TALK: BCE deve rever previsões de crescimento em baixa após dados fracos

(DJ Bolsa)-- O novo conjunto de previsões macro do Banco Central Europeu, a ser divulgado na reunião de quinta-feira, deve mostrar uma projeção para o PIB da Zona Euro mais fraca, dizem os economistas do Barclays Mariano Cena e Silvia Ardagna numa nota. Os economistas esperam que o BCE preveja um crescimento do PIB real de 0,6% e 1,0% em 2023 e 2024, respetivamente, face a 0,9% e 1,5% nas estimativas de junho, com riscos inclinados para o lado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.