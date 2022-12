DJ MARKET TALK: BCE deve rever previsões de inflação, crescimento

(DJ Bolsa)-- O BCE deve rever em alta as previsões de inflação da Zona Euro para 2022 e 2023 na quinta-feira perante as recentes leituras mais fortes do IPC, referem os economistas da AXA Investment Managers Hugo Le Damany e Francois Cabau numa nota. A inflação média em 2022 deverá ser de 8,4%, face à projeção de setembro de 8,1%, enquanto a estimativa de crescimento dos preços para 2023 deve ser revista em alta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.