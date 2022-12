DJ MARKET TALK: BCE deve subir as taxas 125pb no 1S de 2023

(DJ Bolsa)-- Os analistas do Nord/LB preveem mais 125 pontos base de subidas de taxas de juro por parte do Banco Central Europeu na primeira metade de 2023, dizem o economista-chefe Christian Lips e o analista Christian Reuter. "É importante que não se desenvolva uma espiral de preços-salários; as expectativas de inflação baseadas no mercado ainda não estão desancoradas", dizem os analistas do banco alemão. Contudo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.