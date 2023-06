DJ MARKET TALK: BCE deve subir juros e sinalizar mais uma subida

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve sinalizar que será necessário mais restrição após um aumento de 25 pontos base da taxa de juro esta semana, escreveram economistas do Goldman Sachs. Para lá da reunião de 15 de junho, os economistas do Goldman Sachs mantêm a previsão de aumento da taxa de 25 pontos base para 3,75% em julho, já que a política mais rígida está agora a refletir-se fortemente nas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.