DJ MARKET TALK: BCE deve subir taxas 50pb na próxima semana

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve subir as taxas de juro 50 pontos base na próxima semana e começar a restrição quantitativa do programa de compra de ativos APP em março de 2023, dizem estrategas do Morgan Stanley. O cenário base do banco de investimento aponta a uma taxa terminal de 2,5%, mas o crescimento económico mais robusto e um pico mais tardio da inflação podem levar a uma taxa terminal mais elevada, dizem ...