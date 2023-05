DJ MARKET TALK: BCE deve subir taxas de juro 25pb esta semana

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve optar por subir as taxas de juro mais 25 pontos base na quinta-feira, com um total de 75 pontos base de aumentos descontados no atual ciclo, diz Win Thin, responsável global de estratégia cambial do Brown Brothers Harriman. Thin espera que o ciclo de alívio monetário comece no primeiro trimestre de 2024, com 50 pontos base de alívio ao longo dos 12 meses seguintes e 125 pontos base nos 24 meses seguintes, diz numa nota.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.