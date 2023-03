DJ MARKET TALK: BCE deve subir taxas de juro em 25 pontos base mais duas vezes

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve realizar mais duas subidas de 25 pontos base em maio e junho, dizem analistas do HSBC Global Research numa nota. O cenário base do BCE é de que a inflação vai continuar demasiado elevada por demasiado tempo, e os recentes comentários de responsáveis do banco central "significam que continuamos a achar que o pico das taxas de depósitos será a 3,5%, com duas subidas de 25pb em maio ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.