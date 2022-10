DJ MARKET TALK: BCE deve subir taxas de juro em 75 pontos base

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os grandes aumentos das taxas de juro dos bancos centrais tornaram-se o novo normal hoje em dia, dado o aumento acentuado da inflação que causa mais receios aos responsáveis de política monetária do que os riscos de uma recessão iminente, disse Pietro Baffico, economista da Abrdn para a Europa. Esse cenário torna provável que o Banco Central Europeu opte por um novo aumento de 75 pontos base da taxa de juro na ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.