DJ MARKET TALK: BCE deve subir taxas de juro em fevereiro e março

(DJ Bolsa)-- Os maiores receios sobre a economia da Zona Euro parecem ter passado, o que abre caminho a que o Banco Central Europeu suba as taxas de juro mais 50 pontos base nas reuniões de fevereiro e março, diz Matteo Cominetta, responsável de research macroeconómico da Barings Investment Institute, depois dos PMI de terça-feira. "O BCE pode agora fazer as duas subidas de 50 pontos base nas próximas duas reuniões sem receios ...