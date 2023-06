DJ MARKET TALK: BCE deve subir taxas em 25 pontos base, sinalizar mais aumentos

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve subir as taxas de juro em 25 pontos base em junho, levando a taxa de depósito para 3,5% e sinalizando mais subidas das taxas de juro, dizem Fabio Balboni e Simon Wells, economista sénior e economista-chefe para a Europa, respetivamente, do HSBC Global Research, numa nota. "Com a economia a evoluir sobretudo como o antecipado, outra subida de 25 pontos base em junho e promessas de que mais virão parece ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.