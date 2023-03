DJ MARKET TALK: BCE deve ter mais aumentos dos juros na manga

(DJ Bolsa)--O Banco Central Europeu cumpriu a promessa e aumentou as taxas de juro em mais 50 pontos base, apesar da tensão nos mercados financeiros, diz Ulrike Kastens, economista da DWS para a Europa. "É uma boa notícia no contexto de taxas de inflação persistentemente elevadas", disse Kastens, prevendo novos aumentos das taxas. O BCE não se vai comprometer com a trajetória futura da taxa de juro, o que Kastens diz ser ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.