DJ MARKET TALK: BCE deve tornar-se hawkish; foco muda para pressões de preços

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu provavelmente deve aumentar as taxas de juro em 50 pontos base esta semana, mas os riscos de um aumento de 75 pontos base não são triviais, disse Annalisa Piazza, analista de rendimento fixo da MFS Investment Management, numa nota. "O debate no conselho de governadores sobre a dimensão da subida de dezembro provavelmente será animado, mas parece que mesmo os membros mais dovish do BCE estão agora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.