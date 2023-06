DJ MARKET TALK: BCE em risco de restringir demasiado a política

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu continua a prever inflação "demasiado alta por demasiado tempo", com a potencial subida de taxas de juro em setembro a correr o risco de restringir demasiado a política monetária, diz Martin Wolburg, economista sénior da Generali Investments, numa nota. A Generali Investments diz que as perspetivas de crescimento do BCE são demasiado otimistas e considera que a atualização de projeç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.