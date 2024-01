DJ MARKET TALK: BCE em trajetória entre doves, hawks em Davos

(DJ Bolsa)-- A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, definiu uma trajetória intermédia sobre a perspetiva de cortes das taxas em 2024 quando falou no Fórum Económico Mundial, em Davos, diz Michael Hewson, analista-chefe de mercado da CMC Markets U.K., numa nota. Embora Lagarde tenha alertado que o risco poderia ser pior se o BCE cortasse demasiado rápido e voltasse à restrição, a presidente do BCE també... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.