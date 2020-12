DJ MARKET TALK: BCE empenhado em manter as yields baixas

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deu "sinais claros" que está muito empenhado em usar todas as ferramentas de política monetária para evitar qualquer aumento das yields do núcleo da Zona Euro, diz Florian Spaete, estratégia sénior de obrigações da Generali Investments. O BCE reagiu às notícias positivas da vacina para a Covid-19 com um forte aumento das compras de obrigações, diz. Desta forma,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

