DJ MARKET TALK: BCE envia sinal de credibilidade com mais recente aumento de taxas

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu enviou um sinal claro de credibilidade com o mais recente aumento de taxas, que eleva a taxa de depósito para 4,0% face a 3,75%, refere Michael Holstein, economista-chefe do DZ Bank. O décimo aumento desde julho de 2022 foi algo surpreendente, surgindo ao mesmo tempo que o BCE cortou as expectativas para o outlook económico e a inflação subjacente, refere numa nota. "Isto apenas pode ser visto como ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.