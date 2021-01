DJ MARKET TALK: BCE focado na flexibilidade e condições financeiras favoráveis

(DJ Bolsa)-- As condições financeiras favoráveis, juntamente com a necessidade de flexibilidade, estiveram no centro da conferência de imprensa da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, diz Heidi Schauman, economista-chefe do Swedbank. Lagarde destacou que o BCE não monitoriza qualquer medida específica, mas em vez disso segue uma postura holística com base em muitas medidas diferentes, diz Schauman. (emese.bartha@wsj.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

