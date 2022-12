DJ MARKET TALK: BCE hawkish pode pesar no PIB da Zona Euro em 2023, 2024

(DJ Bolsa)-- Os planos do Banco Central Europeu de manter a política monetária restritiva por mais tempo vai ter um maior impacto na atividade económica devido ao efeito desfasado da subida das taxas de juro, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. A economia da Zona Euro deve crescer 0,5% em 2023 e 1,5% em 2024, menos 0,3 pontos percentuais do que o previsto antes para ambos anos, diz. O BCE ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.