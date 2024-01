DJ MARKET TALK: BCE mantém dependência dos dados; não contraria expectativas de cortes

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu reiterou que as decisões futuras vão depender dos próximos dados e não houve qualquer contestação ao desconto do mercado dos cortes das taxas de juro no comunicado da decisão, assinalam analistas do Morgan Stanley numa nota. "A avaliação de dezembro da inflação foi reconfirmada", referem. O BCE manteve as taxas de juro de referência, como era esperado. (emese.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.