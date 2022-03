DJ MARKET TALK: BCE menos pressionado para aumentar taxas do que Fed, BOE

(DJ Bolsa)-- A BlueBay Asset Management diz que as expectativas de inflação estão mais contidas na Zona Euro do que nos EUA ou no Reino Unido, o que deve limitar a necessidade de o Banco Central Europeu aumentar as taxas depois do final do Programa de Compra de Ativos, refere Mark Dowding, diretor de investimento da firma. Estão descontados mais de 150 pontos base de aumentos para os próximo 18 meses, refere, acrescentando que isto "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone