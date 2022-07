DJ MARKET TALK: BCE mostra flexibilidade no PEPP para conter aumento dos spreads

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu vai começar a aplicar alguma flexibilidade na alocação de reinvestimentos do Programa de Compra de Emergência Pandémica, ou PEPP, a partir de 1 de julho, mas essa flexibilidade pode não ser suficiente para impedir uma ampliação contínua dos spreads, disseram os estrategas de taxas do Société Générale numa nota de research. Os estrategas consideram improvável ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

