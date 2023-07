DJ MARKET TALK: BCE não deve cortar taxas antes de inflação subjacente descer de 3%

(DJ Bolsa)-- Uma inflação subjacente abaixo de 3% parece ser a condição para o Banco Central Europeu começar a reduzir as taxas de juro, disse Patrick Barbe, responsável de rendimento fixo para a Europa da Neuberger Berman. Na próxima reunião do BCE na quinta-feira, a Neuberger Berman antecipa um aumento de 25 pontos base da taxa de juro, em linha com o mercado. A questão para a reunião de setembro é se a deterioraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.