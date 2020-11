DJ MARKET TALK: BCE não deve cortar taxas em dezembro mas expandir PEPP

(DJ Bolsa)-- O BCE não vai cortar a taxa de depósitos, atualmente nos -0,5%, para terreno ainda mais negativo em dezembro, refere Annalisa Piazza, analista de research de rendimento fixo da MFS Investment Management, numa entrevista à Dow Jones Newswires. A MFS Investment Management espera que o BCE expanda e prolongue a resposta à pandemia através do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, e continue a disponibilizar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

