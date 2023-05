DJ MARKET TALK: BCE não deve revelar muito sobre futuro das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve aumentar as taxas de juro em 25 pontos base na reunião desta semana, mas pode abster-se de dar detalhes específicos sobre as prováveis perspetivas futuras, como fez em março, disse Konstantin Veit, gestor de portefólio da Pimco. Embora o BCE possa revelar o plano de reinvestimento do programa de compra de ativos a partir de julho já esta semana, a Pimco prevê que essa decisão seja mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.