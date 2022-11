DJ MARKET TALK: BCE não deve sinalizar mudança de postura política ainda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dados disponíveis ainda mostram uma deterioração generalizada do ambiente da inflação na Zona Euro, diz o UBS numa nota. A inflação aumentou para 10,6% em termos homólogos em outubro e isso deve representar o seu pico, diz o banco suíço. Mas os indicadores de inflação subjacente continuam a subir e o cenário inflacionista continua a deteriorar-se, diz o UBS. Perante este contexto, o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.