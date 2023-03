DJ MARKET TALK: BCE não deve subir juros acima de 4%

(DJ Bolsa)-- É mais provável que o Banco Central Europeu pare a subida dos juros antes dos 4% do que ultrapasse os 4% com os aumentos este ano, disse Christoph Rieger, responsável de taxas e research de crédito do Commerzbank. A 4%, todos os membros do conselho de governadores do BCE deverão concordar que as taxas são restritivas, enquanto a recuperação da atividade económica esperada no final deste ano parece muito otimista,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.