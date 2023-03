DJ MARKET TALK: BCE não deve trazer nenhuma surpresa na próxima semana

(DJ Bolsa)-- Não se prevê que o Banco Central Europeu surpreenda o mercado em termos de decisões de política monetária, escreveram os estrategas de taxas do Société Générale antes da reunião da próxima semana. O SocGen prevê que a reação do mercado dependa do grau hawkish da conferência de imprensa, acrescentam. Em linha com as expectativas gerais do mercado, preveem que o BCE aumente as taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.