DJ MARKET TALK: BCE não pode achar que luta contra inflação são favas contadas

(DJ Bolsa)-- O crescimento dos salários pode impedir uma vitória contra inflação, que parece perto para o Banco Central Europeu, alerta o economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer. Os aumentos dos preços diminuíram consideravelmente nos últimos meses em toda a Zona Euro, à medida que a queda da inflação energética e alimentar contagiou a inflação subjacente, diminuindo os aumentos dos bens industriais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.