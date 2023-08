DJ MARKET TALK: BCE não pode ainda parar de subir taxas - Bundesbank

(DJ Bolsa)-- Ainda é demasiado cedo para o Banco Central Europeu terminar o ciclo de subidas de taxas de juro, disse Joachim Nagel, membro do conselho de governadores do BCE, numa entrevista à Bloomberg TV à margem do simpósio de Jackson Hole. Embora a inflação esteja a abrandar na Zona Euro, a taxa subjacente continua teimosamente elevada, diz Nagel, presidente do Bundesbank. "Temos de trazer a inflação para 2%. Há... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.