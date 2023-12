DJ MARKET TALK: BCE não vai apressar primeiro corte das taxas - KfW

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu não fará o primeiro corte das taxas até ao verão de 2024, diz Fritzi Koehler-Geib, economista-chefe da KfW. "Nos 3,6%, a taxa subjacente ainda está bastante acima do alvo da inflação e a subida dos preços no consumidor vai voltar a acelerar já em dezembro", diz a economista numa nota antes da reunião do BCE de quinta-feira. Os efeitos de base no setor da energia e o fim ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.