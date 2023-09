DJ MARKET TALK: BCE não vai fazer mais aumentos além de setembro

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação subjacente da Alemanha vai cair acentuadamente em setembro, um sinal importante para o Banco Central Europeu, que provavelmente não vai precisar de aumentar as taxas de juro além da reunião da próxima semana, de acordo com Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics. A inflação dos serviços caiu em agosto, mas continua elevada em pouco acima de 5%, refletindo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.