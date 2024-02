DJ MARKET TALK: BCE não vai fixar-se em nova subida dos salários

(DJ Bolsa)-- Um novo crescimento dos salários na Zona Euro não deve impedir o Banco Central Europeu de cortar as taxas de juro, talvez já durante a primavera, diz Jack Allen-Reynolds, economista sénior da Capital Economics para a Europa, numa nota. Os salários negociados registaram um abrandamento do crescimento para 4,5% no último trimestre do ano passado, face a 4,7%, mostraram dados desta terça-feira, o que mostra que os salá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.