DJ MARKET TALK: BCE parece estar a levar luta contra inflação demasiado longe

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu corre o risco de cometer um erro de política monetária, pois parece inclinado a dar uma resposta exacerbada à inflação, disse o economista-chefe de Berenberg, Holger Schmieding, numa nota publicada no Official Monetary and Financial Institutions Forum. O BCE parece estar a sobrestimar as pressões inflacionistas que vão persistir depois de o atual aumento dos custos de energia, alimentos e transporte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.