DJ MARKET TALK: BCE parece pressionado pelo receio de espiral salários-preços

(DJ Bolsa)-- O principal risco para o Banco Central Europeu é uma indexação informal dos salários à inflação e, consequentemente, que as expectativas de inflação fiquem desancoradas, diz Kevin Thozet, membro da comissão de investimento da Carmignac, numa nota. Os salários negociados cresceram 5% em termos homólogos, e a inflação subjacente não deve abrandar até ao fim do verão, diz.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.