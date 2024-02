DJ MARKET TALK: BCE pode acabar por ser muito cauteloso nos cortes - De Galhau

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu não deve esperar demasiado para começar a cortar as taxas de juro, disse François Villeroy de Galhau, membro do conselho de governadores do banco central, ao jornal belga L'Echo. O banco central tem de começar a mapear um caminho cuidadoso entre dois perigos, disse De Galhau, que também é governador do Banco de França: não pode cortar demasiado rapidamente as taxas, e arriscar ver a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.