DJ MARKET TALK: BCE pode ajustar escalonamento das taxas negativas para bancos

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu pode anunciar ajustamentos ao múltiplo do escalonamento para os bancos na reunião desta quinta-feira, embora isso não deva ter um grande impacto nos mercados, diz o Citi. O múltiplo, atualmente de 6x, significa que as reservas dos bancos até seis vezes o volume das reservas obrigatórias estão isentos de taxas negativas. "Uma alteração ao múltiplo do escalonamento (de 6x para cerca de 10x) é... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone