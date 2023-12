DJ MARKET TALK: BCE pode antecipar final dos reinvestimentos do PEPP

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve cessar os reinvestimentos totais no âmbito do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, no primeiro trimestre de 2024 ou no início do segundo trimestre, refere Jussi Hiljanen, estratega-chefe para as taxas em USD e EUR da SEB Research, numa nota. Isto implicaria uma aceleração comparando com o plano atual do BCE para continuar os reinvestimentos até pelo menos ao final de 2024.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.