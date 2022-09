DJ MARKET TALK: BCE pode anunciar restrição quantitativa este ano

(DJ Bolsa)-- Ligeiramente mais de metade dos inquiridos numa sondagem do JPMorgan junto de clientes espera que o Banco Central Europeu anuncie a restrição quantitativa antes do fim do ano, dizem os analistas do banco numa nota. Especificamente, 52% dos inquiridos espera este anúncio antes do fim de 2022, ao passo que os restantes 48% não, diz a sondagem. (emese.bartha@wsj.com)

