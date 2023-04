DJ MARKET TALK: BCE pode colocar taxa de depósito acima do desconto do mercado

(DJ Bolsa)-- Piet Haines Christiansen, observador do Banco Central Europeu no Danske Bank, ainda prevê que a taxa de depósito do banco central tenha um pico a 4%, acima do atual consenso do mercado de 3,75%, diz numa nota. Os 4% podem ser alcançados através de uma subida de 50 pontos base em maio, e 25 pontos base em junho e julho, diz. Se a taxa vai alcançar os 3,75% ou 4% "é praticamente irrelevante para a economia real e o abrandamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.