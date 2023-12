DJ MARKET TALK: BCE pode começar a cortar taxas em março - ANZ

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação da Zona Euro está a cair rapidamente, o que abre a porta a que o BCE corte as taxas de juro no início de 2024, diz Brian Martin, responsável de economia global do ANZ. No início do próximo ano as taxas terão estado elevadas tempo o suficiente para o BCE sentir que a inflação vai regressar ao alvo de forma atempada, acrescenta Martin. O ANZ prevê que os cortes de taxas comecem em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.